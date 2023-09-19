Женщина-инвалид из Питкярантского района рассказала о мытарствах на канале Народного фронта

Елена Герасимова живет в холоде и плесени, которая появилась в ее квартире после тушения пожара.

Женщина-инвалид из поселка Харлу Питкярантского района позвонила на стрим-канал Народного фронта и рассказала о своих мытарствах с переселением из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального исполкома

Общероссийского народного фронта в Карелии 20 сентября.

Жительница поселка рассказала, что живет в 9-квартирном доме, построенном 70 лет назад совершенно одна. Дом опустел, а ей идти некуда, рассказали в источнике.

В феврале 2022 года на крышу дома упала труба отопления. Ремонтировать ее не спешили, поэтому женщина решила судиться с управляющей компанией. В декабре того же года в доме случился пожар, после чего жилье признали аварийным со сроком расселения до 2033 года.

В ходе судебных разбирательств экспертиза пришла к выводу, что ремонт труб нецелесообразен. Жильцам запретили пользоваться еще и печным отоплением.

Дом опустел. Елена осталась жить в нем одна в холоде и плесени, которая появилась в ее квартире после тушения пожара.

Власти предлагали ей квартиру, от которой пришлось отказаться в из-за непригодности для проживания. Юрист разъяснила, что власти обязаны предоставить Елене благоустроенное жилье либо из маневренного фонда, либо по соцнайму.

«Взяли эту ситуация на контроль», — сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Напомним, ранее мы писали о том, как прокурор Прионежского района оспорил в суде девятилетний срок расселения аварийного жилья.