«Женщина-инвестор» из Пряжи вложилась в мошенников и потеряла больше полутора миллионов рублей

Женщина отправляла деньги на указанные счета в неизвестном приложении якобы для инвестиций.

В Пряжинском районе мошенники обманули 35-летнюю местную жительницу, которая хотела заработать на инвестициях, но в итоге она потеряла более полутора миллионов рублей. В МВД рассказали, что по делу проводят проверку.

Известно, что пострадавшая познакомилась в интернете с молодым человеком, который уверил ее, что зарабатывает на инвестициях.

— Гражданка тоже решила попробовать. Следуя инструкциям, она установила на телефон специальное приложение, открыла биржевой счёт, начала «инвестировать», отправляя средства на указанные счета. Однако заработать не удалось — обещанную прибыль местная жительница вывести не смогла, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая потеряла 1 747 000 рублей. Из них только 88 000 рублей — её личные сбережения, остальное — заёмные средства.