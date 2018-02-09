Женщина, которой исполнилось 104 года, раскрыла, возможно, самый необычный секрет долголетия

Американка Тереза Роули 1 января отметила свой 104-й день рождения. Все очень удивились, когда узнали, как ей удалось прожить столько лет.

Cosmo пишет, что когда у Терезы спросили, в чем секрет ее столь долгой и вполне здоровой жизни, она ответила: "В диетической коле!"

По словам женщины, она выпивает как минимум одну банку этой газировки в день и делает так с тех пор, как напиток впервые появился в продаже в США. Случилось это в 1982 году, когда Терезе было 68 лет.

"Я пью ее, потому что люблю", — рассказала долгожительница.

Тереза не назвала никаких других причин, благодаря которым перешагнула столетний рубеж.

"Когда мне стукнуло сто, я была уверена, что не доживу до 104, думала, что умру раньше, но этого не произошло. Потом отметила 101 — и опять ничего. И сейчас ничто не предвещает худшего", — сказала она.

Неизвестно, имеет ли напиток и впрямь какое-то отношение к возрасту в случае Терезы, но, объективно говоря, это не самая здоровая привычка, отмечает издание. Хотя в коле нет сахара, другие составляющие уже много лет обсуждаются врачами и диетологами.