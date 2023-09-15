Женщина на доске потеряла ход, пытаясь вернуться на берег в Онежском озере

Помощь спасателей потребовалась любительнице сплава на SUP-доске.

Как рассказали в паблике поисково-спасательной службы Карелии, вызов на пульт оперативного дежурного поступил днем 16 сентября. В акватории Онежского озера, недалеко от Петрозаводска, женщина во время сплава на SUP-доске потеряла ход и не смогла самостоятельно вернуться на берег.

На помощь выехали спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда.

Пострадавшую доставили на берег. В медицинской помощи женщина не нуждалась.