Женщина на иномарке не удержалась на трассе в Карелии и попала в ДТП

На 435 км автодороги «Кола» в сторону Кондопоги произошла ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 20 августа, в 21.20 на 435 км федеральной автодороги «Кола» 38-летняя женщина на автомобиле Volkswagen не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

В результате ДТП водитель получила травмы. По факту аварии проводится проверка.