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Женщина на иномарке погибла под грузовиком на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
11:22, 07 Февраля 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Смертельное ДТП произошло в Сегежском районе, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 6 февраля, в 14.05 в Сегежском районе, на 705 км федеральной дороги «Кола» произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, 51-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля Hyundai. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

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Комментарии

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Goxa
2022-02-07 11:51:53
Проезжал в это время по трассе, в Сегежском районе было очень скользко.
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