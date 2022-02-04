Женщина на иномарке погибла под грузовиком на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Сегежском районе, сообщил в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье, 6 февраля, в 14.05 в Сегежском районе, на 705 км федеральной дороги «Кола» произошло столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным, 51-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.
В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля Hyundai. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
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