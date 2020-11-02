Женщина на иномарке сбила пенсионерку в Петрозаводске

ДТП произошло на пересечении улиц Дзержинского и М. Слободской, сообщил в ГИБДД Карелии.

В понедельник, 2 ноября, в 17.15 на пересечении улиц Дзержинского и М. Слободской 42-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, при выполнении левого поворота совершила наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по линии пересечения тротуара.

В результате ДТП пешеход получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными при выполнении маневров, соблюдать очередность проезда и выбирать безопасную скорость движения.

Особую осторожность следует соблюдать в темное время суток, когда возможно существенное ухудшение видимости на дороге.

Пешеходов тоже просят обозначить себя светоотражателями.