Женщина на иномарке устроила ДТП с пострадавшими на выезде из Петрозаводска

На Шуйском шоссе женщина на иномарке протаранила "шестерку", сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В четверг, 18 августа, в 17.30 в районе дома № 3 по Шуйскому шоссе 36-летняя женщина — водитель автомобиля Toyota Camry при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу и совершила столкновение с «ВАЗ-2106», двигавшимся по главной дороге.
В результате ДТП 24-летнему водителю потребовалась помощь медиков, назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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