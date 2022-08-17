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Женщина на иномарке устроила ДТП с пострадавшими на выезде из Петрозаводска

Новости. Происшествия
13:02, 19 Августа 2022
фото: ГИБДД Петрозаводска

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На Шуйском шоссе женщина на иномарке протаранила "шестерку", сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В четверг, 18 августа, в 17.30 в районе дома № 3 по Шуйскому шоссе 36-летняя женщина — водитель автомобиля Toyota Camry при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу и совершила столкновение с «ВАЗ-2106», двигавшимся по главной дороге.

В результате ДТП 24-летнему водителю потребовалась помощь медиков, назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

 

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