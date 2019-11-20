Женщина накопила крупный долг за аренду земли в Карелии

Долг составил несколько сотен тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В Кондопожском районе женщина задолжала около 300 тысяч рублей за аренду земельных участков.

Пристав оставил должнице извещение о необходимости явиться на прием.

В отделе судебных приставов женщине сообщили, что ей запретят выезжать за границу, если она не погасит долг в течение 5 дней.



После беседы должница погасила задолженность в полном объеме.



Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее приставы застали другую должницу за сбором ягод в Олонецком районе.