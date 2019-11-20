Женщина накопила крупный долг за аренду земли в Карелии

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Долг составил несколько сотен тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
В Кондопожском районе женщина задолжала около 300 тысяч рублей за аренду земельных участков.
Пристав оставил должнице извещение о необходимости явиться на прием.
В отделе судебных приставов женщине сообщили, что ей запретят выезжать за границу, если она не погасит долг в течение 5 дней.
После беседы должница погасила задолженность в полном объеме.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Ранее приставы застали другую должницу за сбором ягод в Олонецком районе.
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