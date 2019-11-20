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Новости. Общество
13:21, 20 Ноября 2019
фото: © Максим Шеметов/ТАСС

Женщина накопила крупный долг за аренду земли в Карелии

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Долг составил несколько сотен тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В Кондопожском районе женщина задолжала около 300 тысяч рублей за аренду  земельных участков.

Пристав оставил должнице извещение о необходимости явиться на прием.

В отделе судебных приставов женщине сообщили, что ей запретят выезжать за границу, если она не погасит долг в течение 5 дней.

После беседы должница погасила задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее приставы застали другую должницу за сбором ягод в Олонецком районе.

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