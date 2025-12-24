Женщина не смогла передать мошенникам 2 млн рублей из-за технической ошибки в банке

В Петрозаводске полиция возбудила уголовные дела о покушениях на мошенничество после обращений двух горожанок, которые едва не лишились крупных сумм денег. Одна из них не передала деньги лишь по причине того, что ее счета заблокировал банк.

Благодаря бдительности одной из потерпевших и сотрудников банка аферисты не достигли своей цели, сообщает МВД Карелии. 38-летняя жительница города сообщила, что ей позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они заявили, что от её имени пытаются оформить кредит на 2 миллиона рублей, и для «аннулирования заявки» убедили женщину оформить аналогичный кредит и перевести средства на «безопасный счёт». План сорвался из-за технической ошибки: заявительница оформила в банке не тот платёжный документ, что привело к блокировке операции.

83-летнюю пенсионерку обманул лжеследователь, который убедил её снять 750 000 рублей со счёта для «проверки». Пожилая женщина последовала указаниям, однако сотрудники банка, заподозрив мошеннические манипуляции с ней, отговорили её от передачи денег.



По данным фактам возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество в крупном и особо крупном размере. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть предельно осторожными:

— Не переводите денежные средства на неизвестные счета;

— Не оформляйте кредиты под чужим руководством;

— Будьте бдительны, тщательно проверяйте любую информацию;

— Поговорите с близкими людьми о том, как защититься от аферистов.

