Женщина обвинила сестру в краже, а теперь сама пойдет под суд в Карелии

Правоохранительные органы Сегежского района Карелии возбудили уголовное дело о ложном доносе.

Как сообщили в МВД республики, 40-летняя жительница города обратилась в полицию и заявила, что ее родная сестра похитила из квартиры золотые украшения: серьги и обручальное кольцо.

Полицейские провели доследственную проверку и не подтвердили факт кражи. Заявительница призналась, что оговорила сестру, желая отомстить ей за старые обиды.



Ей предъявлено обвинение за заведомо ложный донос. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.