Женщина оформила десять кредитов на сына и потратила деньги

49-летней жительница Карелии получила условный срок за мошенничество в особо крупном размере.
Жительница Медвежьегорского района обманула собственного сына.
Пользуясь переданной им банковской картой, она подключила свой банковский счет к «мобильному банку», после чего за полгода тайно оформила более 10 кредитов на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, рассказали в Прокуратуре Карелии.
— О наличии указанной задолженности мужчина узнал спустя длительное время после блокировки остальных банковских счетов, открытых на его имя, — говорится в сообщении ведомства.
Женщина признала вину и частично возместила причиненный ущерб. Суд приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.