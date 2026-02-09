Женщина отравилась угарным газом при пожаре в Пряже

Жительница Пряжи пострадала во время пожара в деревянном доме.

9 февраля в 14:43 в двухэтажном деревянном доме по улице Советской в Пряже произошло возгорание квартиры. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место пожара выехали пряжинские спасатели, а также их коллеги из п. Матросы и п. Мелиоративного.

— В ходе разведки установлено, что на втором этаже дома горит комната 12 кв. м. по всей площади. В задымленном помещении на полу обнаружена женщина, — рассказали в ведомстве.

Огнеборцам удалось потушить пламя в 17:04. В ликвидации возгорания были задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

В результате пожара была повреждена квартира на площади 30 кв. м. Найденная спасателями женщина госпитализирована в Пряжинскую ЦРБ.

