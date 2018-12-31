Женщина перевернула дорогой джип в Медвежьегорске

Пенсионер пострадал в перевернувшейся в Карелии иномарке, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье в Медвежьегорске на улице Верхняя 26-летняя женщина на BMW X5 не справилась с управлением, автомобиль занесло, автомобиль врезался в бордюр, после чего перевернулся.

В ДТП пострадал пассажир – 66-летний житель Петрозаводска.