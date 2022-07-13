Женщина-пешеход попала под машину в Петрозаводске, ее доставили в больницу

Автомобиль сбил 35-летнюю женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске.
Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло 27 июля на Лососинском шоссе.
Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель ВАЗ выезжал с прилегающей территории на Лососинское шоссе.
В результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена бригадой скорой помощи в больницу.
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