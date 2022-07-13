Женщина подобрала долларовую купюру и лишилась способности говорить

В США женщина онемела из-за подобранной с земли долларовой купюры.

В США женщина на время лишилась способности говорить и попала в больницу после того, как подобрала с земли долларовую купюру. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел во время поездки Рене Парсонс и ее мужа Джастина на конференцию в Даллас, штат Техас. По дороге супруги остановились в «Макдоналдсе», и женщина заметила валявшуюся на земле купюру. По словам американки, она подняла ее не задумываясь.

Через несколько минут Парсонс онемела, она едва могла двигаться и дышать. «Я ощущала жжение, которое началось в районе плеч, а затем начало опускаться вниз. В итоге у меня онемело все тело», — объяснила она. Джастин вспоминает случившееся так: «Сначала она ничего не говорила, затем сказала, что ей очень жаль, призналась в любви и замолчала». Мужчина добавил, что жена побледнела и выглядела так, будто умирает.

Прежде чем потерять сознание, Парсонс коснулась супруга рукой, которой подобрала купюру. После этого прикосновения губы Джастина онемели, а на его руке появилась сыпь. Он испугался за жизнь возлюбленной и свое состояние и направился в больницу. Там пострадавшей оказали необходимую помощь, и спустя четыре часа симптомы начали ослабевать.

Джастин подозревает, что купюра была обработана фентанилом (опиоидный анальгетик), однако в анализах пациентки этого вещества выявлено не было. При анализе купюры, проведенном полицией, следов фентанила также не нашли. Тем не менее Парсонс убеждена, что реакция ее организма была вызвана воздействием наркотиков, которые были на купюре. Она призвала быть осторожнее и не подбирать чужие деньги.