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Женщина погибла на пожаре в поселке Карелии

Новости. Происшествия
09:32, 28 Декабря 2021
фото: © Сергей Узаков / ТАСС, архив

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В селе Деревянное Прионежского района загорелся жилой дом – на месте происшествия найден труп, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 27 декабря, в 6 утра в 4-квартирном брусчатом доме на переулке Заречный в селе Деревянное произошел пожар.

На ликвидацию огня выехали 10 пожарных и три единицы техники. Пожару была присвоена высшая категория сложности — «1БИС».

Устранить возгорание полностью удалось к 9.00. В результате в одной из квартир повреждена кухня и комната на площади 15 кв.м.

На месте происшествия обнаружено тело женщины.

Обстоятельства трагедии выясняются, проводится расследование.

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