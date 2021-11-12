Женщина погибла на пожаре в поселке Карелии

В селе Деревянное Прионежского района загорелся жилой дом – на месте происшествия найден труп, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 27 декабря, в 6 утра в 4-квартирном брусчатом доме на переулке Заречный в селе Деревянное произошел пожар.

На ликвидацию огня выехали 10 пожарных и три единицы техники. Пожару была присвоена высшая категория сложности — «1БИС».

Устранить возгорание полностью удалось к 9.00. В результате в одной из квартир повреждена кухня и комната на площади 15 кв.м.

На месте происшествия обнаружено тело женщины.

Обстоятельства трагедии выясняются, проводится расследование.