Женщина погибла на пожаре в центре Петрозаводска

Трагедия произошла 15 февраля в многоквартирном доме на набережной Гюллинга, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 15 февраля, в 7.46 произошел пожар в многоквартирном доме на набережной Гюллинга. Загорелась одна из квартир, огонь повредил кухню на площади 10 кв.м.

Спасатели с помощью дымозащитных масок эвакуировали из дома 5 человек. В 8.12 пожар ликвидировали.

На месте пожара было обнаружено тело женщины.

Причины возгорания и смерти женщины выясняются. Работают следователи.