Женщина погибла в ДТП в Муезерском районе

Водитель легковушки допустил наезд на женщину из-за чего она скончалась.

Сегодня 19 августа в Муезерском районе женщина погибла в ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии зарегистрировали в 9:38 утра.

— По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Нива, направляющийся из леса в сторону поселка Ледмозеро, на 121 км федеральной автодороги, допустил наезд на женщину-пешехода, которая двигалась по краю проезжей части, — подчеркнули в ведомстве.

Женщину госпитализировали, но она скончалась в лечебном учреждении. На данный момент Госавтоинспекция Муезерского района устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

—За рулем автомобиля находился мужчина, 1962 г.р. Погибла женщина, 1976 г.р.— подчеркнули в ведомстве.