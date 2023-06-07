Женщина погибла в страшном ДТП на федеральной трассе в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)

Вечером 8 июня на трассе «Сортавала» в Ленобласти столкнулись «Лада Калина» и «ГАЗель», погибла женщина.

В четверг, 8 июня, около 17.40 на 21 километре трассы А-121 «Сортавала» не поделили «Лада Калина» и «ГАЗель». Пассажирка легковой машины скончалась, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, 37-летний водитель «ГАЗели» не выдержал дистанцию и врезался в «Ладу», которая затем влетела в ограждение.



Водитель «ГАЗели» не пострадал, автомобилист за рулем «Лады» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



Личность погибшей устанавливается.