Женщина погибла в страшном ДТП на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в на федеральной трассе А-121 «Сортавала».

По данным ГИБДД Карелии, 25 ноября в 11.25 минут на 388 км +300 м федеральной автодороги А-121 «Сортавала» столкнулись автомобили Opel Corsa и Skoda Fabia. В результате ДТП погибла 61-летняя женщина, водитель Opel. Второй водитель, 30-летний мужчина, с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, пьяный дорожный рабочий в Карелии совершил смертельное ДТП, в котором погиб его молодой коллега.