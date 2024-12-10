Женщина похитила имущество из постамата в крупном районе Петрозаводска, но попала на видеозапись

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в хищении из постамата на Перевалке.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность попавшей на видео женщины. Женщину подозревают в хищении имущества из постамата.
Инцидент был зафиксирован в районе Перевалка в Петрозаводске.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о разыскиваемой женщине, сообщить информацию по номеру телефона: 8 953 545 3748.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание