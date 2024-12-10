Женщина похитила имущество из постамата в крупном районе Петрозаводска, но попала на видеозапись

фото: © Скриншот с видео: МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в хищении из постамата на Перевалке.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность попавшей на видео женщины. Женщину подозревают в хищении имущества из постамата.

Инцидент был зафиксирован в районе Перевалка в Петрозаводске.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о разыскиваемой женщине, сообщить информацию по номеру телефона: 8 953 545 3748.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.