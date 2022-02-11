Женщина получила травмы после лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности жесткого ДТП, которое произошло на трассе «Сортавала».

Напомним, авария произошла в минувшее воскресенье, 13 февраля. За рулем одного из автомобилей находилась жительница Москва, второй машиной управляла жительница Сортавалы. По их словам, в районе поселка Хелюля из-за зауженной дороги и метели они не смогли разъехаться, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 13 февраля в 14.00 на 271 км автодороги «Сортавала». По предварительным данным, водитель (55-летняя женщина) автомобиля Mitsubishi Outlander не справилась с управлением транспортного средства, допустила столкновение со встречным автомобилем BMW, под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП травмирована 26-летняя пассажирка автомобиля BMW.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства выясняются.