Женщина получила травмы при столкновении двух автомобилей

В Лахденпохском районе пассажир пострадал при столкновении двух автомобилей, сообщает УГИБДД по Карелии.

Вечером в четверг 73-летний водитель Renault Duster при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество ВАЗ-21140, двигавшемуся навстречу. Произошло столкновение.

В ДТП травмы получила 27-летняя пассажирка ВАЗа. Пострадавшей оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.