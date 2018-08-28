Женщина получила тупую травму живота на Валааме

Вертолет санитарной авиации госпитализировал с острова Валаам в Карелии женщину.

Как сообщается в паблке "Национальной службы санитарной авиации", 57-летняя женщина с тупой травмой живота была госпитализирована 25 августа в республиканскую больницу. Подробности не уточняются.

Кроме этого, в этот же день из республиканской больницы в Беломорск на вертолете санавиации доставили врача-хирурга для проведения 87-летней женщине операции.