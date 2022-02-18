Женщина попала под колеса иномарки в Петрозаводске (ВИДЕО и ФОТО)

На Ключевой девушка на иномарке сбила женщину-пешехода, пострадавшая госпитализирована с места ДТП, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня вечером, 18 февраля в 18.20, в микрорайоне Ключевая на улице Гвардейская, в районе дома №23, девушка 1990 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, совершила наезд на женщину средних лет, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована с места ДТП.

По информации Госавтоинспекции города, личность пострадавшей пока не установлена. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Видео паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Фото ГИБДД Петрозаводска.