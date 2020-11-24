Женщина попала под колеса иномарки в Петрозаводске

Пешеход получила травмы в ДТП на улице Максима Горького, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший вторник в 19:00 у дома №23 на улица Максима Горького 25-летняя водитель при выполнении левого поворота на прилегающую территорию совершила наезд на пешехода. Под колесами оказалась 43-летняя женщину, которая находилась на проезжей части.

Пешеход получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в ноябре на дорогах республики были травмированы 16 пешеходов, один пешеход погиб.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Петрозаводска наказала водителя, чуть не сбившего мужчину с ребенком.