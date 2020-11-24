Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Близнецы родились с разницей в два года
24.11.2020 23:30
Планируется резкое сокращение финансирования госпрограмм социального блока в Карелии 18
24.11.2020 12:00
Белка наелась забродивших груш и опьянела (ВИДЕО)
24.11.2020 21:30
Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты 34
24.11.2020 12:42
В Карелии вандалы сломали символ Советского Союза (ФОТО) 4
24.11.2020 13:49
Лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом поступают в медорганизации Карелии 4
24.11.2020 18:34

Женщина попала под колеса иномарки в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:52, 25 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Пешеход получила травмы в ДТП на улице Максима Горького, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший вторник в 19:00 у дома №23 на улица Максима Горького 25-летняя водитель при выполнении левого поворота на прилегающую территорию совершила наезд на пешехода. Под колесами оказалась 43-летняя женщину, которая находилась на проезжей части.

Пешеход получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в ноябре на дорогах республики были травмированы 16 пешеходов, один пешеход погиб.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Петрозаводска наказала водителя, чуть не сбившего мужчину с ребенком.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»