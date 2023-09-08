Женщина попала под колеса легковушки в Кеми

На Пролетарском проспекте водитель наехал на пешехода.
Как рассказали в паблике Госавтоинспекции Карелии, 8 сентября в Кеми на Пролетарском проспекте произошел наезд на пешехода.
Оказалось, 43-летний водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущество пешеходу: 39-летняя женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в источнике, женщина получила травмы. По факту ДТП проводят проверку.
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