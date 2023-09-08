Женщина попала под колеса легковушки в Кеми

На Пролетарском проспекте водитель наехал на пешехода.

Как рассказали в паблике Госавтоинспекции Карелии, 8 сентября в Кеми на Пролетарском проспекте произошел наезд на пешехода.

Оказалось, 43-летний водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущество пешеходу: 39-летняя женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в источнике, женщина получила травмы. По факту ДТП проводят проверку.