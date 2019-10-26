Женщина попала под машину на "зебре" в Петрозаводске

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Водитель автомобиля "БМВ 520" сбил 59-летнюю женщину на пересечении Первомайского проспекта с улицей Мурманской.
По сообщению ГИБДД Карелии, ДТП произошло 25 октября в 11:43. 32-летний водитель, управляя "БМВ 520", не уступил дорогу пешеходу. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП 59-летняя женщина-пешеход получила травмы, пострадавшей была оказана медицинская помощь.
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