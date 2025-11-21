Женщина попала в больницу после ДТП в Суоярвском районе

На трассе «Суоярви — Петрозаводск» автомобиль опрокинулся на крышу.

21 ноября в 16:42 на 125 км трассы «Суоярви — Петрозаводск» автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место аварии прибыли пожарные и поставили машину обратно на колёса. По оценкам специалистов, розлива топлива не произошло.

— В результате ДТП пострадала женщина-пассажир. Доставлена в Суоярвскую ЦРБ, — рассказали в ведомстве.

Напомним, вчера, 21 ноября, при съезде автомобиля Hyundai i40 в кювет на трассе Р-21 «Кола» в Кондопожском районе погиб один человек, ещё один получил травмы.