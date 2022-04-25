Женщина попала в БСМП Петрозаводска после укуса гадюки

За выходные дни в Больницу скорой медицинской помощи обратился 621 человек.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал статистику по обращениям в БСМП Петрозаводска с 30 апреля по 3 мая. По словам министра, в выходные дни по 50 человек в сутки принимали в травматологическом пункте Больницы скорой медицинской помощи на Антикайнена. Семь человек обратились по поводу присасывания клещей. Была госпитализирована женщина, пострадавшая от укуса гадюки.

В эти дни с различными травмами в БСМП обратились 262 человека, в том числе 54 — в стационар, госпитализировано 10 «травматологических» пациентов.

Всего в БСМП обратился 621 человек, всем оказана помощь, в госпитализации нуждались 166 человек.

На петрозаводскую станцию скорой помощи поступило 1371 обращение, вызовы обслуживали 20 бригад.

Ранее сообщалось, за неделю клещи покусали 22 человека в Карелии.