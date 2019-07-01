Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Петрозаводске

ДТП произошло 29 июня на улице Боровой, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.29 у дома №12 по ул. Боровой 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Hyundai IX35, который двигался по главной дороге.



В результате ДТП травмирована 27-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet.