Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Петрозаводске

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ДТП произошло 29 июня на улице Боровой, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 20.29 у дома №12 по ул. Боровой 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Hyundai IX35, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП травмирована 27-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet.
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