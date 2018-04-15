Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Петрозаводске

На Зареке столкнулись два автомобиля, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.

На улице Луначарского около дома № 37 водитель Ford Focus, подъезжая к перекрестку по второстепенной дороге, не уступил дорогу "Ладе Калина".

В результате пассажир "Лады" получила травмы.