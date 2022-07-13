Женщина пострадала в ДТП на оживленной магистрали Петрозаводска (ФОТО)

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии на лесном проспекте.

Авария произошла вчера, 1 августа, в 18.00 вечера. В районе дома № 44 по Лесному проспекту столкнулись автомобили Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

По данным ГИБДД, 45-летний водитель корейского внедорожника при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen, который ехал прямо.

В результате аварии травмы получила 41-летняя пассажирка Hyundai. Кроме того, разовая медицинская помощь потребовалась 21-летней девушке — пассажирке немецкого автомобиля. Машины при столкновении получили механические повреждения.