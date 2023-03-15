Женщина пришла на прием в поликлинику в райцентре Карелии и осталась без телефона

Пациент поликлиники не смог пройти мимо забытого на столике телефона в медучреждении в Олонце.

В полицию Олонецкого району поступило сообщение о краже, совершенной в медицинском учреждении. Посетительница, 34-летняя женщина, ненадолго оставила без присмотра телефон, а затем не смогла его найти. Сумма ущерба превысила 14 000 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 24-летний житель города, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Молодой человек признался, что пришёл на приём и заметил на столике чужой мобильник. Не устояв перед соблазном, он забрал его, а затем стал им пользоваться.

В ходе выемки телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.