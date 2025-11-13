18-летняя петрозаводчанка взломала двери в магазине, чтобы украсть молоко и чипсы

18-летняя девушка проникла ночью в магазн и попыталась вынесли корзину с продуктами в Петрозаводске.
Инцидент произошел в конце октября ночью. Экипажу Росгвардии сообщили, что в одном из городских магазинов на улице Виданской сработала тревожная кнопка. Группа задержания отправилась на место происшествия.
Осматривая магазин, сотрудники обнаружили следы проникновения — двери центрального входа в магазин были приоткрыты. Они заблокировали магазин. Одновременно с этим они заметили девушку, которая в спешке пыталась покинуть магазин и скрыться в неизвестном направлении. В руках неизвестная держала корзинку с продуктами питания.
Росгвардейцы задержали женщину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, а также уточнения суммы ущерба, нанесенного торговой точке.
Как рассказали «Столице на Онего» в МВД, девушка смогла разжать магазинные двери. Улов ее, кстати, не слишком богатый. Она взяла молока, несколько банок пива, пачку фарша и чипсов. Возбуждено уголовное дело о краже с проникновением.
Ранее в Петрозаводске задержали серийного магазинного вора.