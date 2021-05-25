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25.05.2021 12:30

Женщина разбилась на мотоцикле своего погибшего сына во время поминок

Новости. Общество
23:30, 25 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Мать погибшего байкера из американского города Милликен, штат Колорадо, разбилась на принадлежавшем ему мотоцикле во время поминального мотопробега.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт телеканала News 6.

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24.05.2021 00:35

В начале апреля 23-летний Майкл Эверетт Младший разбился на мотоцикле.

В субботу, 22 мая, группа из 80 байкеров организовала мотопробег в память об Эверетте. Они собирались проехать к его любимому месту на водохранилище Хорстус, а затем посетить место его гибели.

В мотопробеге участвовала мать погибшего 51-летняя Дайана Эверетт. Женщина ехала на одном из мотоциклов сына. Неожиданно американка потеряла управление и съехала в канаву. В результате произошедшего Эверетт погибла.

«Думаю, она боролась за жизнь после происшествия, но в то же время не хотела возвращаться домой. Она почувствовала дух моего младшего брата и предпочла остаться с ним», — сказал пасынок Дайаны Джошуа Эверетт. Джошуа и его сестра тоже участвовали в поминках.

«Когда мы подъехали ближе, я увидел запчасти от мотоцикла, и мы оба сразу поняли, что произошло. Все, о чем я думал: «Только не это. Я не могу потерять их обоих», — рассказал Джошуа.

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