Женщина разбилась на мотоцикле своего погибшего сына во время поминок

Мать погибшего байкера из американского города Милликен, штат Колорадо, разбилась на принадлежавшем ему мотоцикле во время поминального мотопробега.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт телеканала News 6.

В начале апреля 23-летний Майкл Эверетт Младший разбился на мотоцикле.

В субботу, 22 мая, группа из 80 байкеров организовала мотопробег в память об Эверетте. Они собирались проехать к его любимому месту на водохранилище Хорстус, а затем посетить место его гибели.

В мотопробеге участвовала мать погибшего 51-летняя Дайана Эверетт. Женщина ехала на одном из мотоциклов сына. Неожиданно американка потеряла управление и съехала в канаву. В результате произошедшего Эверетт погибла.

«Думаю, она боролась за жизнь после происшествия, но в то же время не хотела возвращаться домой. Она почувствовала дух моего младшего брата и предпочла остаться с ним», — сказал пасынок Дайаны Джошуа Эверетт. Джошуа и его сестра тоже участвовали в поминках.

«Когда мы подъехали ближе, я увидел запчасти от мотоцикла, и мы оба сразу поняли, что произошло. Все, о чем я думал: «Только не это. Я не могу потерять их обоих», — рассказал Джошуа.