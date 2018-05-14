Женщина с ребенком получили травмы в резко остановившейся маршрутке в Петрозаводске

В карельской столице женщина с ребенком пострадали в резко затормозившей маршрутке, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Днем на улице Красноармейской у дома №30 водитель пассажирского автобуса резко затормозил. В результате в салоне упали 20-летняя женщина с трехлетним ребенком, сидевшие на сиденье.

Водитель в ГИБДД не сообщил. Пассажиры за медицинской помощью обратились самостоятельно. Назначено амбулаторное лечение.