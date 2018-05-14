09:07, 14 Мая 2018
Женщина с ребенком получили травмы в резко остановившейся маршрутке в Петрозаводске
По теме
Загрузка...
В карельской столице женщина с ребенком пострадали в резко затормозившей маршрутке, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Днем на улице Красноармейской у дома №30 водитель пассажирского автобуса резко затормозил. В результате в салоне упали 20-летняя женщина с трехлетним ребенком, сидевшие на сиденье.
Водитель в ГИБДД не сообщил. Пассажиры за медицинской помощью обратились самостоятельно. Назначено амбулаторное лечение.
По теме
Выбор читателей
07.05.2018, 12:16
07.05.2018, 15:37
12.05.2018, 09:06
13.05.2018, 10:00
09.05.2018, 14:26
Аналитика
11.05.2018 13:52
Тема недели
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
Чтиво
12.05.2018 09:37
Без политики
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
10.05.2018 13:26
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
Медиа
11.05.2018 10:48
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии