Женщина с ребенком пропали в Петрозаводске

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Разыскивается петрозаводчанка с 11-летней дочкой, которые вышли из дома и не вернулись, сообщили в МВД Карелии.
Отделом уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД России по городу Петрозаводск разыскивается Ксения Слепенкова 1987 года рождения, которая вместе с дочерью Ангелиной 2008 года рождения ушла из дома 10 октября. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: +7-981-402-0614, +7(814-2) 755-000 или 02 (с мобильного – 102)
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