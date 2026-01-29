Женщина с тремя ножами пыталась пройти в УФССП Карелии

В Петрозаводске судебный пристав предотвратил потенциальное ЧП, обнаружив на входе у посетительницы три кухонных ножа.
Женщина пришла на приём к дежурному судебному приставу без предварительной записи, сообщает УФССП Карелии.
После срабатывания металлоискателя пристав предложил ей добровольно выложить запрещённые предметы до досмотра.
Гражданка достала из сумки три кухонных ножа, не имеющих чехлов или упаковки.
— Потенциальное ЧП предотвратил младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Роман Загитов, — сказано в сообщении.
Всего 2025 году граждане пытались пройти в здание Управления с запрещёнными предметами 205 раз.
С начала 2026 года зафиксировано уже 9 таких попыток.
Тщательный досмотр на входе позволяет выявлять угрозы и не допускать проникновения оружия в помещения, где ведётся приём граждан.
