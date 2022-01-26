Женщина с водкой и мужчина с деликатесами попались на краже в районах Карелии

Сотрудники Росгвардии задержали граждан, попавшихся на хищении спиртного из охраняемых магазинов Карелии, сообщили в ведомстве.

В минувшую среду, 26 января, попытки хищения были зарегистрированы в двух карельских городах – в Кеми и в Медвежьегорске.

В первом случае сотрудники районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 35-летнюю гражданку, пытавшуюся вынести алкогольную продукцию из сетевого магазина.

А в Медвежьегорске росгвардейцы задержали 26-летнего местного жителя в специализированном магазине, торгующем спиртными напитками, – нарушитель хотел пронести мимо кассы бутылку крепкого спиртного и мясные деликатесы.

Днем ранее в одном из охраняемых гипермаркетов Петрозаводска за аналогичное правонарушение был задержан 39-летний мужчина – гражданин миновал кассу с неоплаченным ликером.

Группы задержания передали нарушителей представителям полиции.