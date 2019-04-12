Женщина сбила пенсионерку на дороге в поселке Карелии

В Медвежьегорском районе произошло ДТП с участием пешехода, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в поселке Пиндуши 31-летняя водитель Chevrolet Cobalt сбила 60-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть дороги из-за автобуса.

В результате ДТП пешеход получила травмы.