Женщина ударом ножа убила знакомого мужчину в Карелии

Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело против женщины, которая ударом ножа убила знакомого мужчину в поселке Кааламо.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, вечером 25 октября в квартире произошел конфликт между 28-летним мужчиной и 36-летней подозреваемой, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина задержана.