Женщина упала в автобусе в Петрозаводске и получила травмы

Водителю городского автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать ДТП.
Дорожный инцидент произошел сегодня, 6 октября, в 09.03 на площади Гагарина.
Водителю городского автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать ДТП. В итоге столкновения не произошло, но травмы получила пассажир автобуса, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
— 61-летний водитель автомобиля Lifan при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра, в результате водителю автобуса пришлось резко затормозить. Из-за чего в салоне упала 32-летняя женщина, - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.