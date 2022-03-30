Женщина устроила пьяный дебош в госучреждении в райцентре Карелии

В Олонце росгвардейцы задержали агрессивную посетительницу госучреждения, угрожавшую сотрудникам расправой.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел вечером 31 марта. На пункт централизованного наблюдения Олонецкого отдела вневедомственной охраны поступил вызов из государственного учреждения. Прибывшим на место росгвардейцам пояснили, что в одном из кабинетов находится агрессивная женщина. Пьяная посетительница угрожала работникам учреждения расправой.

На месте была задержана 62-летняя местная жительница. Нарушительницу общественного порядка задержали и доставили в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего матери расправой.