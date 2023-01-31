Женщина в Карелии дала пощечину чужому ребенку, и суд наказал ее на 70 тыс. рублей

Суд в Сортавале вынес решение по иску, связанному с конфликтом на детской площадке — наказали женщину, вступившуюся за внука.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле 2022 года двое мальчиков поссорились на детской площадке. Бабушка одного из них решила наказать другого и ударила его ладонью по щеке. За это ее наказали административным штрафом на сумму 5 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с женщины компенсации морального вреда ребенку, которого она ударила, и его матери.

«Несовершеннолетний испытал страх и нравственные страдания, в дальнейшем переживал, плакал, плохо спал, боялся повторной встречи с ударившей его женщиной», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Суд постановил взыскать с виновницы 70 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.