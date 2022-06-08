Женщина в Карелии на обеде пробила голову подносом своей коллеге

В Кондопоге во время обеденного перерыва между коллегами произошла ссора, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.
В отдел полиции Кондопоги поступила информация из районной больницы, туда за помощью с открытой раной головы обратилась 36-летняя местная жительница. Она объяснила, что травму получила на работе. Детали произошедшего выяснили сотрудники полиции.
В обеденный перерыв, в комнате для персонала, у потерпевшей произошел конфликт с сотрудницей. По версии полицейских, во время выяснения отношений, кондопожанка плеснула кофе в 55-летнюю коллегу, а та в ответ взяла металлический поднос и ударила им обидчицу по голове. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Обвиняемая дала признательные показания.
Ранее сообщалось, удар по лицу полицейскому может стоить жителю Карелии пяти лет колонии.
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