Женщина в Карелии на обеде пробила голову подносом своей коллеге

В Кондопоге во время обеденного перерыва между коллегами произошла ссора, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Кондопоги поступила информация из районной больницы, туда за помощью с открытой раной головы обратилась 36-летняя местная жительница. Она объяснила, что травму получила на работе. Детали произошедшего выяснили сотрудники полиции.

В обеденный перерыв, в комнате для персонала, у потерпевшей произошел конфликт с сотрудницей. По версии полицейских, во время выяснения отношений, кондопожанка плеснула кофе в 55-летнюю коллегу, а та в ответ взяла металлический поднос и ударила им обидчицу по голове. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Обвиняемая дала признательные показания.

Ранее сообщалось, удар по лицу полицейскому может стоить жителю Карелии пяти лет колонии.