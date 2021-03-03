Суд в Карелии дважды осудил женщину за пьянство за рулем

Кондопожанка осуждена за вождение в нетрезвом виде, сообщается на сайте Кондопожского городского суда.

Материалами дела установлено, что кондопожанка в ноябре 2020 года управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которое в шесть раз превышало допустимую норму.

Сотрудники ДПС отстранили женщину от управления транспортным средством.

Позже выяснилось, что женщина ранее уже была осуждена мировым судом за аналогичное перступление и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1,5 года.

За повтороное нарушение жительница Кондопоги подверглась уже уголовному наказанию.

Городской суд, приняв во внимание характеристику подсудимой и обстоятельства совершения правонарушения, назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор вступил в законную силу.