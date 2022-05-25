Женщина в Карелии стала жертвой злоумышленника, проникшего в раздевалку

Полицейские Пудожа нашли подозреваемого в преступлении по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратилась 35-летняя горожанка. Женщина стала жертвой кражи на рабочем месте — кто-то проник в ее шкафчик и вытащил оттуда рюкзак и кошелек.

Полицейские выехали на место преступления и быстро установили подозреваемого — 33-летнего местного жителя, который ранее уже совершал подобные кражи в той же организации. Пудожанина задержали по горячим следам.

Мужчина признался в краже, рассказав, что перелез через забор, и, зайдя в здание, проник в раздевалку и воспользовался содержимым шкафчика. С чужими вещами он отправился в ближайшее кафе, где взял из рюкзака наличные, а от остального избавился. Часть из взятых 7 тысяч рублей он потратил на покупку двух бутылок водки, сигарет и лимонада, с которыми отправился к приятелю. Оставшиеся более 3 тысяч рублей, а также вещи изъяли правоохранители — они будут возвращены законной владелице.

В отношении жителя Пудожа возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.