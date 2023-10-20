Женщина в Карелии за неправоту получила чистой кастрюлей по голове

Бытовая драка произошла в Сортавале, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальскогтрайона поступило сообщение о бытовом конфликте, закончившимся травмами.

Как было установлено, 66-летняя горожанка и её 54-летний знакомый вместе пили спиртное на кухне. Началась ссора, и мужчина, чтобы доказать свою правоту, схватил чистую кастрюлю со стола и ударил женщину по голове.

На шум прибежал сын пострадавшей и остановил драку.

Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта грозит до 2 лет лишения свободы.